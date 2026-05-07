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Nico Gonzalez-Atletico, non è finita. I Colchoneros offrono Cardoso come contropartita

Nico Gonzalez-Atletico, non è finita. I Colchoneros offrono Cardoso come contropartitaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 10:27Serie A
Simone Lorini

Secondo Tuttosport, non è del tutto tramontata la possibilità di vedere Nico Gonzalez ancora all’Atletico Madrid. L'argentino è molto gradito a Simeone, che ha già in testa la squadra della prossima stagione e non ha alcuna intenzione di privarsi dei suoi pezzi pregiati. La Juve, però, non riceverà i 32 milioni di euro previsti dal riscatto pattuito la scorsa estate.

Idea Cardoso come contropartita: il centrocampista era già nelle mire bianconere
Il gruppo dirigenziale dell’Atletico ha già avvisato i bianconeri: sono pronti a trattare, ma su cifre più basse, presumibilmente intorno ai 20 milioni, sfruttando il residuo a bilancio del giocatore. E potrebbe inserire delle contropartite: il nome che fa il quotidiano torinese è quello di Johnny Cardoso, statunitense con passaporto italiano, già seguito dalla Juve prima del suo approdo in Spagna dal Betis per 24 milioni. I Colchoneros cercano un centrocampista con caratteristiche diverse (piace Ederson dell'Atalanta) e sono aperti a soluzioni per Cardoso, anche fantasiose. Nelle intenzioni degli spagnoli si tratterebbe di uno scambio alla pari, mentre la Juve vorrebbe un conguaglio a proprio favore.

Attenzione però anche alla pista italiana, che porta dritta a Nicolò Pisilli. Il talento classe 2004 è molto gradito alla dirigenza e allo stesso Spalletti, rimasto colpito dalla sua prova all'Olimpico contro la Roma. La crescita del ragazzo sotto la guida di Gian Piero Gasperini è stata dirompente, ma il tecnico fa muro.

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