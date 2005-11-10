Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

L'Atletico blinda il talento Cubo: contratto fino al 2029 per l'attaccante 18enne

L'Atletico blinda il talento Cubo: contratto fino al 2029 per l'attaccante 18enneTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Michele Pavese
autore
Michele Pavese
ieri alle 23:42Calcio estero

L'Atletico Madrid ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Miguel Llorente Cubo, giovane attaccante classe 2008 che resterà legato al club fino al 30 giugno 2029. L’accordo prolunga di due stagioni il precedente vincolo e conferma la fiducia dell’Atletico nel talento cresciuto nella propria cantera.

Nato l’8 febbraio 2008 a Ortigosa del Monte (Segovia), Cubo è entrato nell’Academia rojiblanca nel 2016 proveniente dal Monteresma, completando tutta la trafila giovanile fino all’approdo all’Atlético Madrileño, la seconda squadra, all’inizio della stagione in corso. In 1ª RFEF ha collezionato 33 presenze, di cui 18 da titolare, segnando cinque reti e distinguendosi per continuità e spirito di sacrificio.

Le sue prestazioni gli hanno aperto anche le porte del calcio professionistico: il 2 maggio, a Mestalla contro il Valencia, ha debuttato in prima squadra trovando subito il gol nel successo per 2-0. Pochi giorni dopo ha anche esordito al Riyadh Air Metropolitano contro il Celta Vigo, confermando la sua rapida ascesa. Dopo la firma del rinnovo, il giovane attaccante ha dichiarato: "Indossare questa maglia è sempre un orgoglio, e farlo per più anni ancora di più. Voglio continuare a migliorare ogni giorno e spero di ottenere tanti successi con questo club".

Articoli correlati
Koke: "Julian ha un contratto fino al 2030 e una clausola altissima. Non andrà via"... Koke: "Julian ha un contratto fino al 2030 e una clausola altissima. Non andrà via"
Sembrava uno scherzo, è diventato un attacco frontale: tra Atletico e Barça è guerra... Sembrava uno scherzo, è diventato un attacco frontale: tra Atletico e Barça è guerra totale
Durissimo attacco dell'Atletico al Barça: "Non credete a tutto, soprattutto quando... Durissimo attacco dell'Atletico al Barça: "Non credete a tutto, soprattutto quando riguarda loro"
Altre notizie Calcio estero
Koke: "Julian ha un contratto fino al 2030 e una clausola altissima. Non andrà via"... Koke: "Julian ha un contratto fino al 2030 e una clausola altissima. Non andrà via"
Vieira: "Champions e Premier renderebbero questo Arsenal più grande degli Invincibili"... Vieira: "Champions e Premier renderebbero questo Arsenal più grande degli Invincibili"
Una canzone per celebrare un ritorno atteso 12 anni: "Vengo dalla Bosnia, portatemi... Una canzone per celebrare un ritorno atteso 12 anni: "Vengo dalla Bosnia, portatemi in America"
L'Atletico blinda il talento Cubo: contratto fino al 2029 per l'attaccante 18enne... UfficialeL'Atletico blinda il talento Cubo: contratto fino al 2029 per l'attaccante 18enne
Dalla 10 di Messi alla mancata convocazione: Mastantuono è il grande escluso di Scaloni... Dalla 10 di Messi alla mancata convocazione: Mastantuono è il grande escluso di Scaloni
Dieci gol in Champions, 80 milioni. Ma Gordon saprà farsi strada in un attacco stellare?... TMWDieci gol in Champions, 80 milioni. Ma Gordon saprà farsi strada in un attacco stellare?
Il Nizza resta in Ligue 1: Saint-Etienne battuto 4-1 nel ritorno dello spareggio,... Il Nizza resta in Ligue 1: Saint-Etienne battuto 4-1 nel ritorno dello spareggio, super Wahi
Quale club vale di più? Secondo Forbes guida il Real, c'è il Tottenham nella top-10... Quale club vale di più? Secondo Forbes guida il Real, c'è il Tottenham nella top-10
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Inter, si insiste per Curtis Jones ma la distanza con il Liverpool è ampia. De Vrij può rinnovare e c’è l’idea Provedel. Bologna, ecco Tedesco. Quale futuro per Italiano? E Conte “punta” la Nazionale
Primo piano
Immagine top news n.0 Massara non è più il ds della Roma: com'è andato e perché è finito il suo bis giallorosso
Immagine top news n.1 Allegri verso Napoli, il Milan ora guarda a Gedda: le ultime sulle panchine azzurra e rossonera
Immagine top news n.2 Monza in Serie A con il brivido: il Catanzaro vince 2-0, ma la promozione è biancorossa
Immagine top news n.3 Il Napoli prova a regalare il primo colpo ad Allegri: accelerata in corso per Dusan Vlahovic
Immagine top news n.4 Monza in A, Bianco: "Promozione meritata. Futuro? È scattato il rinnovo automatico"
Immagine top news n.5 Il Catanzaro vince 2-0 ma non basta, il Monza è la terza squadra promossa in Serie A
Immagine top news n.6 Massara-Roma, è finita: il taxi di Gasp, le incomprensioni e quel rapporto mai decollato
Immagine top news n.7 Massara non è più il DS della Roma: "Ringrazio per l'opportunità, abbiamo posto le basi"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I big blindati, i sacrifici sul bilancio e gli obiettivi: cosa farà la Roma in estate Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Allegri-Napoli, com'è andata davvero e i retroscena su Italiano: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 "Non sarà rivoluzione". Ecco quali saranno le prime mosse mercato dell'Inter
Immagine news podcast n.3 Valzer panchine: Tedesco per il Bologna. Napoli e Milan che faranno? Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Clamoroso Milan, incontra Rangnick! Era il pallino di... Furlani
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Allegri, ma meritava davvero la panchina del Napoli? Il parere degli opinionisti di TMW
Immagine news Altre Notizie n.2 Milan, Massimo Orlando: "Italiano lo vedo pronto per questa sfida"
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli, Braglia: "Allegri non si è modernizzato ma lo vedi adatto a quel club"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 maggio
Immagine news Serie A n.2 Como in Champions, Suwarso ancora non ci crede: "In Europa tre anni prima del previsto"
Immagine news Serie A n.3 Juventus, si torna a parlare di Tognozzi. Il grande feeeling con Spalletti lo aiuta
Immagine news Serie A n.4 Monza in Serie A, Dany Mota: "È un sogno che si realizza, per questa maglia ho sempre dato tutto"
Immagine news Serie A n.5 Pino Insegno sulla Lazio: "Come avere Sharon Stone a casa e uscire per un caffè"
Immagine news Serie A n.6 A Belgrado Stankovic ha ritrovato Arnautovic: "Quando arrivò all'Inter, lo portavo io ad allenarsi"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bedin: "La Serie B non tradisce mai, finale equilibrata e appassionante fino alla fine"
Immagine news Serie B n.2 Südtirol a caccia del nuovo direttore sportivo: piace l'ex Mantova Botturi
Immagine news Serie B n.3 Il Sindaco di Bari: "Ferrero mi ha contattato con insistenza, non ho mai risposto alle sue chiamate"
Immagine news Serie B n.4 Mantova, Brutti si presenta: "Qui c'è un progetto serio. Vogliamo crescere ancora"
Immagine news Serie B n.5 Il Catanzaro crede nell'impresa, 1-0 all'intervallo in casa del Monza: a segno Fellipe Jack
Immagine news Serie B n.6 Bedin esalta la Serie B: "Dare spazio ai giovani è un dovere. Si chiude una stagione emozionante"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, c'è il rinnovo di contratto del Segretario Generale Nicodemo Cecconi
Immagine news Serie C n.2 Pergolettese, primo contratto da professionista per il giovane Giroletti
Immagine news Serie C n.3 Savoia, l'annuncio del presidente Matachione: Chiavaro nuovo responsabile dell'Area Tecnica
Immagine news Serie C n.4 Pergolettese, c'è l'accordo con Antonio Giosa per la panchina: firmerà un annuale
Immagine news Serie C n.5 Reggiana, è addio con Domenico Fracchiolla: il direttore sportivo sollevato dall'incarico
Immagine news Serie C n.6 Non solo Morrone. Per la panchina del Campobasso spuntano anche De Giorgio e Giampà
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico PSG-Arsenal, tutto in una notte: chi vincerà la Champions League?
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Crystal Palace-Rayo Vallecano
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Crystal Palace-Rayo Vallecano, una finale per scrivere la storia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La panchina della Juve potrebbe parlare spagnolo: contatti con Tomé per il dopo Canzi
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, le date della stagione 26/27: via a fine settembre. Confermata la Women's Cup
Immagine news Calcio femminile n.3 La Ternana riparte dalle certezze: Schroffenegger ha firmato un triennale con le umbre
Immagine news Calcio femminile n.4 Un poker di titoli per dire addio. Dopo Putellas altre tre stelle diranno addio al Barcellona
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Women, si separano le strade con la danese Emilie Bosshard Haavi
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana Women, c'è il rinnovo della dg e ds Cardone: ha firmato fino al 2029
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Diego Maradona e quell'intervista che non è mai andata in onda Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa ricorderemo della (drammatica) stagione 2025/26 del calcio italiano?