Ufficiale L'Atletico blinda il talento Cubo: contratto fino al 2029 per l'attaccante 18enne

L'Atletico Madrid ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Miguel Llorente Cubo, giovane attaccante classe 2008 che resterà legato al club fino al 30 giugno 2029. L’accordo prolunga di due stagioni il precedente vincolo e conferma la fiducia dell’Atletico nel talento cresciuto nella propria cantera.

Nato l’8 febbraio 2008 a Ortigosa del Monte (Segovia), Cubo è entrato nell’Academia rojiblanca nel 2016 proveniente dal Monteresma, completando tutta la trafila giovanile fino all’approdo all’Atlético Madrileño, la seconda squadra, all’inizio della stagione in corso. In 1ª RFEF ha collezionato 33 presenze, di cui 18 da titolare, segnando cinque reti e distinguendosi per continuità e spirito di sacrificio.

Le sue prestazioni gli hanno aperto anche le porte del calcio professionistico: il 2 maggio, a Mestalla contro il Valencia, ha debuttato in prima squadra trovando subito il gol nel successo per 2-0. Pochi giorni dopo ha anche esordito al Riyadh Air Metropolitano contro il Celta Vigo, confermando la sua rapida ascesa. Dopo la firma del rinnovo, il giovane attaccante ha dichiarato: "Indossare questa maglia è sempre un orgoglio, e farlo per più anni ancora di più. Voglio continuare a migliorare ogni giorno e spero di ottenere tanti successi con questo club".