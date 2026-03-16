Nicola a rischio? Giacchetta: "Non pensiamo in negativo, uniti per centrare la salvezza"

Il ds della Cremonese Simone Giacchetta ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro la Fiorentina valido per la 29^ giornata.

Il clima?

"Sono tutte partite importanti, questa lo è ancora di più delle precedenti. Veniamo da un periodo abbastanza negativo, ma dobbiamo cercare di dare il meglio nelle difficoltà come ogni neopromossa. Rimaniamo uniti e concentrati, stasera è un'opportunità".

Okereke?

"Avevamo un posto in lista, con lui c'è un buonissimo rapporto. Si è sempre allenato bene: visto che avevamo un posto e che conoscevamo le qualità del giocatore, lo abbiamo inserito"

Un esito negativo può portarvi a fare valutazioni su Nicola?

"Non dobbiamo pensare all'esito negativo, su Nicola eventualmente le valutazioni dovevamo farle tempo fa. C'è voglia di lottare per mantenere la categoria, siamo uniti per centrare l'obiettivo",