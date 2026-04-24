Cremonese, Giacchetta: "Impatto positivo di Giampaolo, col VAR non siamo fortunati"

Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, è stato intervistato da DAZN a pochi minuti dalla sfida col Napoli: "La partita di questa sera capita a puntino, giocare col Napoli ti deresponsabilizza dal dover vincere per forza, giochiamo contro una delle squadre migliori in assoluto però non dobbiamo farci prendere dall'ansia e dalla frenesia. Il girone d'andata è stato al di sotto di quello d'andata, però non eravamo campioni prima e non siamo somarelli adesso. Dobbiamo restare uniti".

Com'è il bilancio di Giampaolo?

"Positivo, ha avuto un impatto positivo: abbiamo vinto a Parma giocando bene e meritando il risultato, col Bologna che è un avversario superiore, abbiamo preso gol dopo due minuti e questo ha fatto saltare il piano gara. Contro il Cagliari meritavamo molto di più di quella che è stata la sconfitta e anche col Torino ci siamo comportati bene. Certo, bisogna vincere, ci è mancato un po' di fortuna, quest'anno non siamo stati fortunati al VAR. Siamo stati penalizzati anche contro il Lecce, ma l'ambiente è positivo e queste partite che rimangono ce le vogliamo giocare bene".