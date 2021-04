Nicola sfida la Roma: "Grande merito essere in semifinale di Europa League, ma siamo pronti"

Intervenuto ai microfoni di Torino Channel alla vigilia della gara con la Roma, mister Davide Nicola ha parlato così dei suoi prossimi avversari in campionato: "I giallorossi hanno qualità, hanno modificato il loro modo di giocare ed è un grande merito per loro essere in semifinale di Europa League. Sappiamo chi incontriamo, ma in settimana ci siamo preparati al meglio: è una sfida che richiede un Toro energico, competitivo e attento. Vogliamo sfruttare questa partita", le dichiarazioni del tecnico del Torino.