Nicola su Belotti: "La centralità è il Torino, lui uno dei rappresentanti più importanti"

vedi letture

Come sta Belotti? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Davide Nicola, allenatore del Torino che alla vigilia della sfida contro l'Udinese ha risposto così: "Si allena sempre al massimo, ma non posso lamentarmi di nessuno. Cerco di interpretare la situazione delle sintomatologie e le risposte diverse: sta giocando molto, magari cala un po' di stanchezza. Ho bisogno di recuperare tutti perché vuol dire avere più soluzioni. Fa ciò che serve per la squadra, è un giocatore importante per noi. La centralità è il Toro, Belotti è uno dei rappresentanti più importanti. E tutti stanno cercando di ottenere il massimo".

Clicca QUI per la conferenza stampa di Davide Nicola.