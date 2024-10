Nicolussi non dimentica la Juve: "Lì sono cresciuto, ma non c'è gran differenza col Venezia"

Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista trasferitosi nell'ultima estate dalla Juventus al Venezia, è intervenuto in conferenza stampa e si è soffermato a lungo proprio sui bianconeri, a cominciare dalle differenze evidenziate tra quell'esperienza e quella attuale in Laguna: "Non ci sono troppe differenze, perché alla fine alla domenica entri in campo per vincere, cambia poco la squadra. L'importante è sentirsi parte di qualcosa di grande ed è così per me".

Il momento più bello alla Juve?

"Ci sono stati molti momenti positivi come l'esordio in A con Allegri, la vittoria della Coppa Italia dello scorso anno. Ce ne sono stati anche molti altri. Anche nei momenti negativi cerchi di risollevarti per ottenere quelli positivi. Quando ci sono periodi più negativi devi rialzarti più presto".

Sulle seconde squadre che ne pensi?

"Mi ha aiutato molto alla Juve a fare quello step intermedio fra la Primavera e la prima squadra, la Juve è stata all'avanguardia da questo punto di vista. Il salto da Primavera alla A è davvero grande, ora anche altre squadre lo stanno seguendo. Può aiutare i ragazzi che sarebbero costretti a fare step in prestito".

I tuoi riferimenti alla Juve quando eri lì?

"Chiellini a livello umano, ti dà consigli da tutti i punti di vista. A livello tecnico anche solo guardandolo negli allenamenti Pjanic. In allenamento capitava di vedere certi comportamenti tecnici, lo vedevi che era di un'altra categoria".

Anche Pogba?

"A livello tecnico uno dei migliori che ho visto, anche quando non era al cento per cento a livello fisico è un altro che si vedeva subito essere di un'altra categoria e un punto di riferimento".

La Juve cos'é per te?

"La mia esperienza formativa, ho fatto il percorso dai pulcini alla prima squadra, una parte importante nella mia vita. Una bellissima parte della mia carriera, mi ha fatto crescere dal punto di vista calcistico e umano. Il club ci ha fatto crescere con tante esperienze dal punto di vista umano, ci aveva messo a disposizione anche il liceo, per esempio".