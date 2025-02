Ufficiale Niente Fiorentina, Tzimas firma col Brighton. Ma resta a Norimberga fino a giugno

Stefanos Tzimas completerà la stagione in Germania, al Norimberga, e la prossima estate raggiungerà il Brighton. L'attaccante classe 2006, su cui c'era forte anche l'interesse della Fiorentina, è stato annunciato dal club inglese con il seguente comunicato ufficiale: Siamo lieti di confermare la firma di Stefanos Tzimas dall'FC Norimberga, squadra della Bundesliga 2, per termini non resi noti e soggetti ad autorizzazione internazionale. Il nazionale Under 21 greco ha firmato un contratto fino a giugno 2030, ma rimarrà in prestito all'FC Norimberga nella seconda metà della stagione".

Perché ha preferito il Brighton alla Fiorentina

La telenovela Tzimas è giunta al termine. Nella giornata di ieri, il Brighton ha chiuso l'accordo per l'attaccante greco classe 2006. E' stato acquistato a titolo definitivo, ma viene lasciato in prestito al Norimberga fino al termine della stagione. Il club inglese ha definito l'intesa presentando la stessa offerta della Fiorentina: 22-23 milioni di euro (di cui 18 vanno al PAOK) e percentuale del 15% sulla futura rivendita che resta alla società ellenica. Ma a differenza della società gigliata, il Brighton ha accettato di lasciare Tzimas in prestito in Germania fino a fine stagione.