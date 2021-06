Non solo l'Europeo, Mancini pensa già al Mondiale: "Ho sognato che l'Italia batteva 1-0 il Brasile"

vedi letture

Ossessione Mondiale per Roberto Mancini. Intervistato da Sport Week, il ct azzurro ha infatti rilasciato una curiosa confessione: "Ho sognato che l’Italia batteva 1-0 il Brasile. Ma non so dove fossimo. Non può essere l’Europeo", le simpatiche parole dell'allenatore in vista di Euro 2020, ma soprattutto di Qatar 2022.