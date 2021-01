Non solo l'idea Quagliarella. Da Llorente a Pellè, tutti i nomi per l'attacco della Juventus

Detto dell'idea Fabio Quagliarella, la Juventus continua a scandagliare il mercato alla ricerca dell'attaccante chiesto da Andrea Pirlo. E i nomi, oltre al 38enne della Sampdoria, sono tanti e diversi, come spiega la Gazzetta dello Sport. Da questi si è autoescluso Olivier Giroud che nelle scorse ore ha confessato di voler chiudere la stagione al Chelsea. Come Quagliarella, anche Fernando Llorente sarebbe un cavallo di ritorno ma il Napoli per il momento lo ha bloccato a causa della positività al Covid di Osimhen. In casa azzurra continua a piacere Arek Milik, ma De Laurentiis non si muove dalla richiesta di 15-18 milioni di euro. Più semplice arrivare a Leonardo Pavoletti, su cui la Juve ha fatto valutazioni pur non presentando offerte al Cagliari. Infine Graziano Pellé: economicamente sarebbe il più sostenibile, visto il recente svincolo dopo 4 anni allo Shandong Luneng.

Il Corriere dello Sport parla anche di Memphis Depay, giocatore in scadenza a giugno col Lione. L'olandese però, evidentemente, non sarebbe una quarta punta e quindi il suo inserimento in squadra, così come la gestione delle gerarchie, sarebbe ben più complicata.