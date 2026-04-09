Non solo la Fiorentina, alle 21 altri due quarti di Conference: le formazioni ufficiali
Alle ore 21:00 si concludono i quarti di finale d'andata di Conference League. Oltre alla Fiorentina impegnata sul campo del Crystal Palace, ci sono altre due partite in programma: il Mainz ospita lo Strasburgo e lo Shakhtar Donetsk sfida l'AZ.
Di seguito le formazioni ufficiali delle due partite, da segnalare la presenza di due ex Serie A come Posch e Widmer.
MAINZ (3-5-2): Batz; Da Costa, Posch, Kohr; Widmer, Nebel, Sano, Kawasaki, Mwene; Weiper, Tietz.
A disposizione: Riess, Babatz, Sieb, Boving, Maloney, Veratschnig, Imafidon, Fell, Gleiber, Potulski.
Allenatore: Urs Fischer.
STRASBURGO (4-3-1-2): Penders; Doue, Doukoure, Omobamidele, Chilwell; El Mourabet, Oyedele, Barco; Yassine; Enciso, Godo.
A disposizione: Johnsson, Kerckaert, Moreira, Emegha, Nanasi, Amougou, Hogsberg, Amo-Ameyaw, Kodia, Bosey, Rafael Luis.
Allenatore: Gary O'Neill.
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SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Riznyk; Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretka; Alisson Santana, Pedrinho, Isaque, Newertton; Kaua Elias.
A disposizione: Tvardosvkkyi, Traore, Marlon Santos, Eguinaldo, Shved, Azarov, Bondarenko, Konoplya, Nazaranya, Lucas Ferreira, Meirelles, Obah.
Allenatore: Arda Turan.
AZ (3-4-3): Zoet; Goes, Penetra, Van Duijl; Maikuma, Smit, Mijnans, De Wit; Patati, Parrott, Sadiq.
A disposizione: Verhulst, Deen, Dekker, Chavez, Ichihara, Dijkstra, Oufkir, Daal, Sin, Meerdink, Kovacs, Boogaard.
Allenatore: Leeroy Echteld.