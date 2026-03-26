Non solo Lautaro Martinez, l'Inter vuole anche Lautaro Rivero: occhi sul difensore del River Plate

Non basta Lautaro Martinez, l'Inter ne vuole un altro. Secondo quanto riportato da El Crack Deportivo, il club nerazzurro avrebbe messo nel mirino Lautaro Rivero, difensore che attualmente gioca nel River Plate e che è rientrato da poco dal prestito al Central Cordoba. Delle sue qualità se ne è accorto anche il ct Lionel Scaloni, che lo ha già chiamato con l'Argentina.

Uno dei suoi principali sponsor è Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, che lo vede come un elemento di prospettiva importante per il club. In Sudamericano si aspettano che la società di Viale della Liberazione in estate possa decidersi di farsi avanti con forza e con una proposta allettante ai Millonarios per prelevare il classe 2003 nato a Buenos Aires. Per il momento vanta 30 presenze e 2 gol con il Central Cordoba, 26 gettoni e una rete con il River Plate e 17 partite e 3 centri con la seconda squadra degli argentini.