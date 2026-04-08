Non solo Rivero per la difesa della Lazio: piacciono anche Ramirez e Lomonaco

La Lazio continua a monitorare il mercato argentino alla ricerca di rinforzi per la difesa del prossimo anno. Oltre a Lautaro Rivero, classe 2003 del River Plate che è già nel giro della nazionale maggiore di Scaloni, il direttore sportivo del club Angelo Fabiani segue anche altri due profili interessanti e di prospettiva che si stanno mettendo in mostra nel massimo campionato argentino.

Il primo, come si legge su Lalaziosiamonoi.it, è un altro giovane in forza al River Plate come Tobias Ramirez, classe 2006 cresciuto nel vivaio dell’Argentino Junior e acquistato a marzo dai Millionarios per 4,3 milioni di euro. Con la maglia biancorossa finora il centrale ha giocato solo due gare finora, una in campionato e una in Copa Argentina, ma il club sembra credere molto in lui visto anche l’importante cifra versata per acquistarlo. Nonostante la giovane età Ramirez vanta già 43 presenze nei vari tornei nazionali e internazionali.

L’altro nome invece è quello di Kevin Lomonaco, classe 2002 attualmente in forza all’Indipendiente dove in questa stagione ha già disputato 12 gare. Si tratta di un giocatore di maggiore esperienza che in patria ha vestito anche le maglie di Lanus (8 gare) e Tigre (6 gare), oltre a vantare un’esperienza in Brasile al RB Bragantino (20 gare) prima di rientrare all’Indipendiente dove in totale ha giocato 76 gare con due reti. In questa stagione si è contraddistinto nel Torneo di Apertura conquistandosi un posto nella top-11 del campionato e per questo a fine anno, nonostante un contratto in scadenza nel 2028, potrebbe decidere di provare il grande balzo verso l’Europa e magari l’Italia, avendo il passaporto del nostro paese.