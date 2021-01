Non solo Luiz Felipe ko, Inzaghi: "Luis Alberto calciatore unico, speriamo che rientri presto"

Non solo Luiz Felipe in difesa, la Lazio negli ultimi giorni ha perso anche Luis Alberto in mezzo al campo. "Speriamo che Luis Alberto torni presto, è un giocatore unico", ha dichiarato in conferenza stampa l'allenatore biancoceleste relativamente allo stop causa appendicite del fantasista spagnolo.