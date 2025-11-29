Notte fonda per il Parma: rigore per l'Udinese e rosso per Troilo. Davis sigla lo 0-2
Le cose si mettono malissimo per il Parma di Cuesta, sotto di due gol e di un uomo. Al minuto 63', Davis entra minacciosamente in area e viene steso da Troilo: rosso diretto per chiara occasione da gol e rigore per l'Udinese. Dal dischetto si presenta l'attaccante, che lascia impietrito Corvi e sigla lo 0-2.
