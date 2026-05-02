Notte fonda per il Torino: Kristensen di testa raddoppia, è 2-0 Udinese al 51'
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L'Udinese raddoppia al 51' con un colpo di testa imperioso di Kristensen. Gran calcio d'angolo battuto da sinistra da Miller, che pennella sulla testa del difensore, il quale svetta più in alto di tutti e devia verso la porta sguarnita di Paleari, il quale a sua volta aveva abbozzato un'uscita. Torino sotto 2-0.
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