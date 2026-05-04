Udinese, Thomas Kristensen visionato dal Milan. Costa 25 milioni, c'è l'Aston Villa

Il Milan ha visionato più volte Thomas Kristensen, difensore danese dell'Udinese. I bianconeri hanno già messo in preventivo un suo possibile addio, visto che ha un contratto per solamente altri due anni e questa potrebbe essere l'ultima estate per cederlo a prezzo pieno. Così la richiesta è di circa 25 milioni, ma ci sono anche diverse società di Premier League che lo hanno visionato, come l'Aston Villa.

Già un anno fa era seguito da tutti i top club, ma l'addio di Bijol aveva complicato un addio. "Al mio arrivo avevamo un piano che prevedeva che giocassi per un certo periodo, per poi valutare un eventuale trasferimento in un club più importante. È chiaro quindi che nei nostri piani sia previsto un ulteriore passo in avanti. Non escludo dunque il trasferimento in un club che gioca in Europa".

Nelle scorse settimane c'era stato pure il tentativo di prolungare il contratto, ma il pensiero è comunque sempre quello. "Ma sì, come ho detto si è parlato di un possibile rinnovo del contratto e sono state avanzate alcune proposte in merito. Nel breve termine, è piuttosto probabile che il passo successivo sia il passaggio a un club più importante, che potrebbe anche giocare in Europa, non lo escluderei"