Udinese, Kristensen loda Ehizibue: "È una grande persona, sono felicissimo per lui"

Thomas Kristensen, difensore dell'Udinese, ha parlato così ai microfoni di Dazn nel post-partita dopo il successo per 2-0 contro il Torino: "È un giorno importantissimo, tutto meritato perché Ehizibue è una grande persona, non so spiegare quanto sia felice per lui. Penso che ci sia qualcosa di speciale e lo si veda anche da fuori. Non c'è stato nemmeno un secondo che non abbia pensato di non ottenere i cinquanta punti".