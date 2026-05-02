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Udinese, Kristensen loda Ehizibue: "È una grande persona, sono felicissimo per lui"

Udinese, Kristensen loda Ehizibue: "È una grande persona, sono felicissimo per lui"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:04Serie A
Pietro Celeste

Thomas Kristensen, difensore dell'Udinese, ha parlato così ai microfoni di Dazn nel post-partita dopo il successo per 2-0 contro il Torino: "È un giorno importantissimo, tutto meritato perché Ehizibue è una grande persona, non so spiegare quanto sia felice per lui. Penso che ci sia qualcosa di speciale e lo si veda anche da fuori. Non c'è stato nemmeno un secondo che non abbia pensato di non ottenere i cinquanta punti".

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