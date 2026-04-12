Nuova FIGC, in campo i campioni: da Albertini a Del Piero e Maldini, tutti i nomi

La nuova FIGC preso prenderà forma, avendo nella giornata di domani una tappa fondamentale. E' in programma, infatti, l’assemblea di Lega che riunirà a Milano i 20 club di Serie A. Inevitabile, quindi, che inizino a circolare nomi concreti per il ruolo appena lasciato vacante da Gabriele Gravina, stando a quello che riporta La Gazzetta dello Sport, l'Assocalciatori e l’Assoallenatori, vorrebbero proporre al vertice Demetrio Albertini (già candidato nel 2014 e battuto da Carlo Tavecchio), oppure Damiano Tommasi (attuale sindaco di Verona).

Si vocifera, inoltre, che il nuovo presidente verrà affiancato da figure tecniche capaci di abbinare prestigio e competenza. In questo senso, i nomi caldi sono quelli di Alessandro Del Piero e Paolo Maldini, lasciando aperta anche una suggestione legata a Roberto Baggio. Nonostante le recenti dimissioni da capo delegazione della Nazionale, non è escluso che anche Gigi Buffon possa essere richiamato per un altro incarico.

Ad ostacolare però questa ventata d'aria fresca nell'organigramma della Federazione c'è una figura che pare essere un candidato molto forte per sostituire Gravina. Si tratta di Giovanni Malagò, ex presidente del Coni e fresco leader dell’organizzazione dell’Olimpiade invernale. Pare che sia sponsorizzato da molti big e sia molto interessato alla poltrona, ma un nome del genere non verrà speso ufficialmente se non avrà una larga maggioranza in Lega: in caso di spaccatura consistente, l’assemblea si concluderebbe senza certezze e chiederebbe una nuova data per discutere del futuro federale.