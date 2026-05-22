Juventus, Del Piero celebra la Champions del '96: "Emozioni inspiegabili"
Ex capitano bianconero ricorda sui social l'impresa di 30 anni fa
(ANSA) - TORINO, 22 MAG - "Ci sono notti che porterò dentro per sempre": comincia così il post social dell'ex capitano e bandiera della Juventus, Alessandro Del Piero, per celebrare i 30 anni esatti dall'ultima vittoria della Champions League. "Roma, 1996, esattamente 30 anni fa, Champions League con la Juventus - si legge nel suo messaggio su Instagram - emozioni impossibili da spiegare, vissute insieme a un gruppo straordinario". A corredo del post, "Pinturicchio" ha inserito varie immagini di quella notte del 22 maggio 1996 all'Olimpico di Roma, con la vittoria ai calci di rigore nella finalissima contro l'Ajax. (ANSA).
Fonte ANSA
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