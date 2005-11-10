Ufficiale
Un altro rinnovo in casa Mantova. Stamani ha prolungato Modesto, adesso è il turno di Cella
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Lo avevamo anticipato questa mattina, ora arriva l'ufficialità: il difensore Stefano Cella ha prolungato il suo contratto con il Mantova, fissando la nuova scadenza al 30 giugno 2029.
Di seguito, la nota ufficiale del club:
"Mantova 1911 annuncia il prolungamento di contratto, firmato in data odierna, del difensore Stefano Cella, con nuova scadenza fissata al 30.06.2029.
Stefano Cella, piacentino classe 2001, difensore centrale, ha giocato due stagioni di Serie B in biancorosso per un totale di 54 presenze complessive in campionato, arricchite da 2 reti".
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