Carpi, il giovane difensore Rinaldi va in prestito in Eccellenza: c'è il passaggio all'Arcetana
Attraverso i propri canali ufficiali, il Carpi ha comunicato ufficialmente di aver ceduto, a titolo temporaneo, il difensore Diego Rinaldi all’ASCD Arcetana, formazione che milita nel campionato di Eccellenza. Il trasferimento in prestito rappresenta per il giovane calciatore un’opportunità importante per accumulare minuti, esperienza e continuare il proprio percorso di crescita in un contesto competitivo.
Questa la nota completa:
"L’AC Carpi comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, il difensore Diego Rinaldi all’ASCD Arcetana. A Diego va un grande in bocca al lupo da parte di tutta la Società, con l’augurio di affrontare al meglio questa nuova sfida professionale e di tornare più maturo e pronto per il futuro".
