Nuovo ciclo in casa Lazio, Baroni punta sulla freschezza di Dele-Bashiru e Nuno Tavares

Un nuovo ciclo in casa Lazio. Dopo gli addii di Ciro Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson, il club biancoceleste si prepara ad un nuovo inizio sotto la guida di Marco Baroni, tecnico chiamato da Claudio Lotito per sostituire Igor Tudor. Chi desta grande curiosità fra i giocatori che si affacciano per la prima volta alla Serie A, è senza dubbio Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista nigeriano classe 2001 cresciuto nelle giovanili del Manchester City. Mezzala abile negli inserimenti, ha fatto molto bene nell'ultima stagione trascorsa in Turchia all'Hatayaspor. Tanto che la Lazio ha deciso di puntarci prelevandolo in prestito con obbligo di riscatto.

L'altro volto nuovo in casa Lazio è quello di Nuno Tavares, terzino portoghese che arriva dall'Arsenal con la stessa formula del centrocampista nigeriano. Classe 2000, terzino tecnico e veloce, capace di saltare l'uomo con facilità, sarà il titolare della fascia sinistra della Lazio. Giocatore molto duttile, oltre al ruolo di terzino nella difesa a quattro può giocare anche come esterno in un centrocampo a cinque.

LA SCHEDA DI FISAYO DELE-BASHIRU

Nome: Oluwafisayo Faruq Dele-Bashiru

Data di nascita: 6 febbraio 2021

Nazionalità: nigeriana

Ruolo: centrocampista

Da dove e come arriva: dall'Hatayaspor in prestito con obbligo di riscatto condizionato

LA SCHEDA DI NUNO TAVARES

Nome: Nuno Albertino Varela Tavares

Data di nascita: 26 gennaio 2000

Nazionalità: portoghese

Ruolo: Terzino sinistro

Da dove e come arriva: dall'Arsenal in prestito con obbligo di riscatto condizionato