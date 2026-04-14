TMW Occasione Muharemovic: alla Juve costerebbe la metà ed è ormai pronto per una big

"Parliamo di Muharemovic con diversi club, non solo con l'Inter". Così nella giornata di ieri l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali s'è espresso sul futuro di uno dei migliori giovani difensori della Serie A. Sul futuro (lontano dall'Emilia) di quel Tarik Muharemovic che ha disputato una prestazione ottima anche con la maglia della Bosnia nella partita che ha condannato l'Italia a un'altra esclusione dal Mondiale. Stabilmente titolare nell'undici di Fabio Grosso, il centrale classe 2003 fin qui ha collezionato 27 presenze in Serie A e realizzato due gol. Dopo aver contribuito alla promozione dei neroverdi, la scorsa estate è stato riscattato dal Sassuolo che però - al momento della cessione - dovrà versare il 50% del guadagno alla Juventus.

Muharemovic è sbarcato in Italia nell'estate 2022 proprio grazie ai bianconeri. Un acquisto per la seconda squadra, due stagioni nella Next Gen prima della cessione in prestito con obbligo di riscatto condizionato. Un anno dopo l'acquisto da parte del Sassuolo per tre milioni di euro di un calciatore che oggi ne vale 30. Ma che la Juventus, proprio in virtù di quell'accordo, può acquistare per la metà.

Il club bianconero ci sta riflettendo, anche se oggi i passi più concreti li ha mossi l'Inter. Il club nerazzurro in estate dovrà rivoluzionare il suo reparto arretrato, saluterà almeno tre calciatori visto che Acerbi, De Vrij e Darmian sono in scadenza, ed è alla ricerca di nuovi titolari per la sua retroguardia. Anche la Juve però cambierà qualcosa e il ritorno di Muharemovic è una possibilità, soprattutto a condizioni così agevolate.