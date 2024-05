Ufficiale Ochoa saluta la Salernitana: "Esperienza indimenticabile. Lascio con profonda tristezza"

Attraverso un post Instagram Guillerme Ochoa ha detto addio alla Salernitana. Ecco il testo della lettera aperta del portiere messicano al popolo granata:

"Caro Salernitano,

Oggi mi rivolgo a voi con tristezza per salutarvi in quanto lascio questo meraviglioso club, città e tifoseria che mi ha accolto a braccia aperte durante l’ultima stagione. La mia esperienza con la Salernitana è stata indimenticabile, anche se breve è stata intensa, piena di emozioni e sfide che mi hanno fatto crescere come sportivo e come persona.

Voglio ringraziare ciascuno di voi per il vostro sostegno in ogni momento, per l’incoraggiamento che mi ha spinto a dare il meglio di me stesso in ogni partita.

La passione e l’amore per il calcio che si respirano in questa città mi hanno toccato profondamente e porterò sempre Salerno nel mio cuore.

È stato un onore difendere i colori della Salernitana e combattere insieme ai miei compagni di squadra.

Ringrazio i miei allenatori, lo staff e la dirigenza che hanno reso possibile il mio arrivo in questo club e mi hanno permesso di godere del calcio della Serie A, una delle leghe più competitive al mondo.

Grazie di tutto e arrivederci!

Con affetto e gratitudine".