Oggi c'è Roma-Lecce, Il Messaggero in taglio alto: "Gasp cerca il socio di Malen"
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La Roma vuole rimediare all'eliminazione dall'Europa League, La squadra di Gian Piero Gasperini scenderà in campo oggi al Via del Mare per il match contro il Lecce. Obiettivo raccogliere punti preziosi per la lotta al quarto posto provando ad approfittare del pareggio di ieri sera della Juventus contro il Sassuolo. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Messaggero: "C'è Roma-Lecce. Gasp cerca il socio di Malen".
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