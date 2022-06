Oggi contatti Juventus-Atalanta per il riscatto di Demiral: la Dea chiede lo sconto

Nella giornata di oggi ci sono stati dei contatti tra Atalanta e Juventus per Merih Demiral. A scriverlo è Corrieredellosport.it, secondo cui dal club orobico sarebbe arrivata la richiesta di uno sconto sui 20 milioni di euro fissati per il riscatto, con l'idea di prenderlo e poi rivenderlo ad un prezzo più alto. La stessa strategia che adopererebbe la Vecchia Signora, dal momento che - si legge - per il turco non ci sarebbe spazio neanche a Torino.