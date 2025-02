Oggi Fiorentina-Inter, i convocati di Palladino: rosa ridotta all'osso, out anche Adli

Sarà una Fiorentina ridotta all'osso, quella che questa sera affronterà l'Inter nel recupero della 14' giornata di Serie A, quella interrotta per via del malore occorso a Edoardo Bove lo scorso 1 dicembre. La sfida ricordiamo partirà dallo 0-0, risultato su cui si era interrotta la partita.

Il tecnico Raffaele Palladino ha diramato l'elenco dei convocati e come noto, visto che la partita è già iniziata e riprenderà dal 17esimo minuto, non potranno esserci i tantissimi nuovi giocatori arrivati nel mercato invernale (quindi Pablo Marì, Michael Folorunsho, Cher Ndour, Nicolò Fagioli e Nicolò Zaniolo). Oltre a loro, mancheranno anche i tanti giocatori andati altrove, ovvero Riccardo Sottil, Cristiano Biraghi, Christian Kouame, Jonathan Ikone, Lucas Martinez Quarta e Michael Kayode. Assente per infortunio, inoltre, Yacine Adli, mentre tornano con la squadra Danilo Cataldi e Andrea Colpani. "Per giovedì come sapete non possiamo schierare i nuovi, saremo pochissimi. Quattordici, per l'esattezza, con due giocatori che stiamo cercando di recuperare. Sono sicuro però che quei pochi faranno una grande partita", aveva detto nelle scorse ore lo stesso Palladino.

Portieri: De Gea, Martinelli, Terracciano

Difensori: Comuzzo, Dodo, Gosens, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri

Centrocampisti: Cataldi, Colpani, Harder, Mandragora, Richardson, Rubino

Attaccanti: Beltran, Caprini, Gudmundsson, Kean