Oggi Roma-Cannes, i Friedkin: "Più di una semplice partita, un momento simbolico di unità"

Amichevole "in famiglia" per la Roma. La formazione giallorossa di Gian Piero Gasperini oggi al "Tre Fontane" ospiterà il Cannes, anch'esso del club della famiglia Friedkin. E proprio sul gruppo della proprietà del club della Capitale e quello della Costa Azzurra è stato pubblicato un video di presentazione il cui testo recita:

"Il 31 luglio al Tre Fontane di Roma, due eredità della nostro brand, unite con orgoglio e determinazione, legate da molto più di una semplice partita". Questo invece il post pubblicato su Instagram:

"Domani (oggi ndr), La Roma ospiterà il Cannes allo Stadio Tre Fontane per un’amichevole speciale, più di una semplice partita, sarà un momento simbolico di unità. Per la prima volta, due club della famiglia di brand del Friedkin Group scenderanno in campo insieme, uniti da obiettivi comuni, orgoglio e una visione condivisa del calcio".