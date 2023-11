Ore calde per la panchina del Napoli: Rudi Garcia ha già lasciato la città per tornare in Francia

Mentre a Roma, negli uffici della Filmauro, si sta decidendo il futuro della panchina del Napoli, Rudi Garcia ha lasciato in questi minuti la città per raggiungere in Francia la compagna Francesca e la figlia nata da poco.

Lo racconta Il Mattino nella sua versione web, con l'allenatore francese che è stato immortalato su un volo Easy Jet in partenza per Nizza. Parallelamente, come detto, il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la dirigenza del Napoli sono impegnati a Roma a decidere per il suo esonero e per il sostituto, con Igor Tudor che resta in netto vantaggio su tutti gli altri pretendenti.