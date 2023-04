Origi e Rebic deludono ancora, Ibra va ko. Il Milan in vista della Roma incrocia le dita per Giroud

brahimovic si ferma di nuovo e Pioli si trova con un “piccolo” allarme centravanti in vista della fondamentale gara di sabato a Roma contro la squadra di Mourinho. Giroud ieri non ha giocato contro il Lecce per un problema al tendine del polpaccio. Sempre ieri però - ricorda Tuttosport - si è fermato di nuovo anche Zlatan. Lo svedese si stava scaldando nella ripresa per entrare, ma verso il 20’ si è seduto in panchina ed è in seguito uscito zoppicando. In campo sono scesi Rebic e Origi, ma ancora una volta non hanno entusiasmato, anzi. Entrambi continuano a inanellare prestazioni deludenti. Motivo per il quale il Milan a questo punto incrocia le dita, affinché Giroud possa tornare a disposizione per la sfida chiave in ottica quarto posto: e se non giocando, almeno con il suo carisma e con il suo essere decisivo possa dare un’altra gioia ai milanisti.