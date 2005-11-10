L'oriundo Modica: "Giocare per l'Italia sarebbe un sogno, so che mi stanno osservando"

Fra i tanti oriundi seguiti dal CT Roberto Mancini c'è anche Agustin Modica attaccante classe 2003 del Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Nato in Liguria, si è trasferito con la famiglia in Argentina quando aveva 2 anni e ora sogna di tornare nel suo paese d'origine, come affermato nel corso di una lunga intervista concessa a Tuttosport

"Giocare per l'Italia sarebbe un sogno, si tratta del Paese dove sono nato. Ovviamente servirà molto lavoro. E prestazioni di alto livello: spero di poterci riuscire"

È stato contattato da Roberto Mancini?

"Non direttamente, ma i miei agenti mi hanno informato che ci sia effettivamente qualcuno che mi sta seguendo e osservando. Non sarà facile visto il parco attaccanti azzurri, per questo dovrò continuare a lavorare ancor più duramente, nella speranza di guadagnarmi questa convocazione".

È stato definito il nuovo Retegui visto il percorso della punta dell'Al-Qadisiya.

"Mateo è un grande giocatore, lo conosco. Dovrò allora cercare di essere alla sua altezza, magari giocheremo insieme il Mondiale".

È vero che in estate sarebbe potuto sbarcare in Serie A?

"Il mio agente mi ha informato dell’interesse di svariati club italiani, ma anche stranieri. Fa piacere, vedremo in futuro".

Si dice nello specifico che sia finito sul taccuino di Juventus e Fiorentina. Lei ha una squadra dove le piacerebbe giocare?

"No, però sicuramente sogno anche di potermi cimentare in Serie A. E la verità è che sogno qualcosa di grande, senza dubbio mi piacerebbe difendere un top club, spero di poterlo fare un giorno, sono pronto per ogni possibilità".