TMW Radio Padovan: "Juve, Spalletti deve essere ascoltato. E sulla corsa Champions..."

Tocca al giornalista Giancarlo Padovan parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Spalletti, è rinnovo. Quale la prima richiesta da fare alla Juve?

"Credo che debba essere ascoltato dalla proprietà, dal dg, dal ds, perché se firma ha fiducia, e devi prendergli i giocatori che indica. Non servono fenomeni ma funzionali al suo gioco. Sicuramente un portiere, un centrale di centrocampo, forse un altro difensore e se resta Vlahovic serve più sfoltire che prendere, soprattutto se arriva Kolo Muani. Spalletti deve chiedere di essere ascoltaot, perché non fa richieste esose, ma dei giocatori già pronti e funzionali. Ho sentito di Ederson, non è un campionissimo ma di affidabilità. E' un giocatore da Spalletti. Così come Alisson".

La Juve il prossimo anno può giocare per lo Scudetto?

"Può cambiare parecchio ma rimanere competitiva. Una rifondazione ci può essere con 4-5 elementi, per me poi rimarranno elementi come Cambiaso, McKennie, ma altri elementi vanno cambiati. E parlo di titolari. Credo che Spalletti voglia ancora McKennie e credo anche Vlahovic, che ha dato poco quest'anno ma si è sentita molto la sua mancanza".

Corsa Champions, cosa inciderà di più?

"Sono tutte squadre discontinue. La Roma subisce troppo e segna poco, la Juve è schizofrenica, e a Bergamo contro l'Atalanta la vedo male, che ha un rendimento buono e continuo ora. Ha però la Coppa Italia ancora in gioco e non deve sbagliare mai ora. Detto ciò, il Como mi ha lasciato perplesso a Udine. E ora c'è l'Inter. Pressioni? Anche loro hanno la Coppa Italia, è una squadra giovane non abituata a giocare per vincere".

Italia, sarà Conte il ct?

"Credo ci sia voglia di separarsi splendidamente a Napoli, senza polemiche. Conte quando lasciò disse che lui si sentiva una Ferrari, forse sta cambiando idea e le scelte di vita contano di più. E fare il ct ti lascia molto tempo libero. Mi ha sorpreso l'autocandidatura, il problema saranno i soldi. Ma è una candidatura che dovrà essere presa in considerazione".