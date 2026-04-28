TMW Radio Padovan: "Caso arbitri, ecco perché ci manca un pezzo di storia"

A intervenire in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Giancarlo Padovan.

Che ne pensa del caso che sta coinvolgendo il mondo arbitrale italiano?

"Il pm deve spiegarci sia la partenza dell'inchiesta per un esposto che fa un tifoso arrabbiato, sia nell'enunciazione del presunto reato, frode sportiva in concorso con altri, ci deve spiegare chi sono gli 'altri'. Questo patto che Rocchi stipula a San Siro durante un derby con chi lo fa? Con se stesso? A me pare che allo stato attuale manchi un pezzo di storia. Chi sono gli altri? Perché si è data così tanta pubblicità a un invito a comparire? E' già diventato un indagato. Magari l'inchiesta può anche non andare avanti. Dov'è la frode comunque? Per molto meno è nata Calciopoli. Vedo un accanimento particolare su questa vicenda".

C'è un conflitto interno della classe arbitrale?

"Tutto nasce da arbitri dismessi che si vendicano".