Padovan: "Inter, Scudetto meritato. Ma senza infortuni avrebbe vinto il Napoli"

Quella di oggi può diventare la giornata decisiva per l’Inter, a un passo dalla conquista dello Scudetto. Alla squadra di Cristian Chivu basta evitare la sconfitta contro il Parma per chiudere definitivamente i giochi e festeggiare il titolo.

Sulla stagione nerazzurra si è espresso il giornalista Giancarlo Padovan, intervenuto a Radio Radio, offrendo una lettura chiara delle gerarchie del campionato: “L’organico dell’Inter ha subito meno scossoni rispetto a quello del Napoli - ha esordito -. Per me la qualità delle due squadre era molto vicina”.

Padovan ha evidenziato un aspetto chiave: “L’Inter non ha dominato negli scontri diretti - ha aggiunto -, eppure si ritrova con un grande vantaggio perché ha avuto più continuità contro le squadre medio-piccole. È lì che si vincono i campionati”.

Un confronto che inevitabilmente chiama in causa anche gli infortuni: “Il Napoli può recriminare, ma 38 infortuni sono troppi per pensare di vincere. Gli altri, invece, sono stati inferiori come concorrenza: il Milan ha fatto quello che poteva, ma non era allo stesso livello; lo stesso vale per Juventus e Roma”.

Infine, la sintesi: “Senza infortuni forse avrebbe vinto il Napoli, ma il successo dell’Inter è assolutamente meritato. Un campionato non si vince mai per caso", ha concluso il giornalista.