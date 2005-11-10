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I due più pagati da Cairo si giocano il posto in attacco: gli ingaggi del Torino

I due più pagati da Cairo si giocano il posto in attacco: gli ingaggi del Torino TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
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Dimitri Conti
ieri alle 19:15Serie A

Il Torino è cambiato in maniera significativa rispetto allo scorso anno. E ora che è terminata la prima sessione di mercato interamente pensata e diretta da Petrachi, è arrivato il momento di fare i conti in tasca ai granata, che vantano il 10° monte ingaggi assoluto della Serie A 2026/27, alle spalle della Fiorentina.

Torino 2026/27, tutti gli stipendi

I granata vanno vicini ai 60 milioni di euro lordi di monte ingaggi, con i due più pagati che si giocano il posto in attacco. Sono anche gli unici a superare i 3 milioni lordi a stagione: Che Adams - che quest'estate sembrava davvero a un passo dall'addio - precede di un soffio Simeone. A chiudere il podio, un cavallo di ritorno come Mandragora, anche lui molto vicino in termini economici. Di seguito l'elenco dei granata nel dettaglio.

Ché ADAMS - 3,33 milioni di € lordi (1,8 netti) fino al 2027
Giovanni SIMEONE - 3,15 milioni di € lordi (1,7 netti) fino al 2028
Rolando MANDRAGORA - 2,96 milioni di € lordi (1,6 netti) fino al 2029
Lucas PERRI - 2,78 milioni di € lordi (1,5 netti) fino al 2027
Cesare CASADEI - 2,78 milioni di € lordi (1,5 netti) fino al 2029
Duván ZAPATA - 2,78 milioni di € lordi (1,5 netti) fino al 2028
Nikola VLASIC - 2,56 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2027
Nathan PATTERSON - 2,22 milioni di € lordi (1,2 netti) fino al 2029
Ricardo RODRIGUEZ - 2,22 milioni di € lordi (1,2 netti) fino al 2027
Ardian ISMAJLI - 2,22 milioni di € lordi (1,2 netti) fino al 2027
Zakaria ABOUKHLAL - 2,04 milioni di € lordi (1,1 netti) fino al 2029
Sandro KULENOVIC - 1,85 milioni di € lordi (1 milione netto) fino al 2029
Pietro COMUZZO - 1,85 milioni di € lordi (1 milione netto) fino al 2027
Saúl COCO - 1,85 milioni di € lordi (1 milione netto) fino al 2029
Gvidas GINEITIS - 1,48 milioni di € lordi (800mila netti) fino al 2029
Franco ISRAEL - 1,48 milioni di € lordi (800mila netti) fino al 2028
Pietro PELLEGRI - 1,28 milioni di € lordi (1 milione netto) fino al 2027
Rafik BELGHALI - 1,11 milioni di € lordi (600mila netti) fino al 2027
Cristiano BIRAGHI - 1,11 milioni di € lordi (600mila netti) fino al 2028
Eray COMERT - 930mila € lordi (500mila netti) fino al 2028
Daniel BRAGANÇA - 930mila € lordi (500mila netti) fino al 2027
Ivan ILIC - 770mila € lordi (600mila netti) fino al 2027*
Alberto PALEARI - 740mila € lordi (400mila netti) fino al 2027
Kian FITZ-JIM - 740mila € lordi (400mila netti) fino al 2029
Gaetano ORISTANIO - 740mila € lordi (400mila netti) fino al 2027
Emirhan ILKHAN - 380mila € lordi (300mila netti) fino al 2027
Lapo SIVIERO - 370mila € lordi (200mila netti) fino al 2029
Diego MASCARDI - 280mila € lordi (150mila netti) fino al 2031
Alessio CACCIAMANI - 280mila € lordi (150mila netti) fino al 2029
Andrea LUONGO - 220mila € lordi (120mila netti) fino al 2029
Niccolò FORTINI - 190mila € lordi (100mila netti) fino al 2027
* non in squadra

TOTALE - 59,1 milioni di € lordi (31,97 milioni di € netti)

dati a fonte Capology.com

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