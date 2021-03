Parma, ag. Nicolussi Caviglia: "Il recupero procede bene. Si farà trovare pronto nel 21/22"

vedi letture

Parlando ai microfoni di ParmaLive.com, l'ex giocatore di Parma e Inter Fausto Pari, con un passato da ds e oggi procuratore, ha fatto anche il punto della situazione sul suo assistito Hans Nicolussi Caviglia, alle prese con un lungo infortunio che non gli ha permesso di vestire sin qui la maglia del Parma in campionato (lo ha fatto solo in Coppa Italia, ndr). Queste le sue parole in merito: "Il recupero di Hans Nicolussi Caviglia dall'infortunio sta procedendo bene, la strada è quella giusta ma ci vorrà del tempo. L'importante sarà farsi trovare pronti in vista della prossima stagione".