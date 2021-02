Parma, anche Pellè a disposizione per l'Hellas Verona. Il transfer è arrivato

Roberto D'Aversa avrà a disposizione anche Graziano Pellè per la sfida di lunedì a Verona contro l'Hellas di Ivan Juric. Era solo una formalità, ma il transfer è arrivato nelle scorse ore a Collecchio, rendendo di fatto utilizzabile l'esperto attaccante: lo rivela ParmaLive.com. Un ulteriore rinforzo offensivo per provare a sbloccare la vena realizzativa dei crociati, che con sole 14 reti realizzate finora in campionato sono il peggiore attacco della Serie A. Domani primo allenamento con il gruppo al completo per Pellè, poi saranno da valutare le sue condizioni fisiche e quanti minuti avrà nelle gambe con una sola settimana di allenamenti in gruppo.