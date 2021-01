Parma, Carli rifà le corsie: dopo Conti, accordo vicino anche per Zagaritis

Vasilios Zagaritis torna ad avvicinarsi al Parma. Gonti provenienti dalla Grecia fanno sapere che il terzino sinistro dovrebbe sbarcare in Italia nelle prossime 48 ore. Ieri sarebbe stato un giorno molto importante per il trasferimento del difensore classe '99, con Panathinaikos e Parma che sarebbero ora molto vicini all'accordo nonostante alcune difficoltà sorte nella trattativa. I greci comunque sono ottimisti sulla buona riuscita dell'affare: nei prossimi giorni, Zagaritis dovrebbe arrivare in Italia per firme e visite mediche di rito.