Ufficiale Heerenveen, ufficiale Zagaritis: "Qui lo stadio sei volte più grande di quello dell'Almere"

vedi letture

Altro passaggio nella carriera di Vasilios Zagaritis. Il terzino sinistro classe 2001 la scorsa estate ha lasciato il Parma e gli ultimi 12 mesi li ah trascorsi all'Almere City, mentre ora ha deciso di cambiare nuovamente casacca. Infatti, si è ufficialmente trasferito all'Heerenveen, restando in Eredivisie e continuando il suo percorso dunque nel massimo campionato olandese.

Risultato come uno dei migliori profili stranieri della stagione 2024-25, sebbene l'Almere sia retrocesso, adesso per il giocatore greco è tempo di cambiare aria ma pur sempre a contatto con il calcio olandese. Ha firmato un contratto di tre anni con il club della Frisia, con un’opzione per un anno aggiuntivo. Zagaritis è cresciuto nel settore giovanile del Panathinaikos e ha debuttato in prima squadra a 19 anni. Nel gennaio 2021 si è trasferito al Parma, in Italia. La scorsa stagione, il giovane nazionale greco si è trasferito in Eredivisie, dove ha disputato 33 partite con l’Almere City e ha segnato due gol.

Queste le sue prime parole: "Questo stadio (Abe Lenstra Stadion, ndr) è bello e grande. È quasi sei volte più grande di quello dell'Almere City, difficilmente si può paragonare. È una sensazione fantastica. Quando ho sentito parlare dell'interesse del club, ho pensato che fosse un'ottima opzione. Non avevo bisogno che qualcuno mi dicesse che questo è un grande club, lo sapevo. Quando guardo alle basi e alla storia di questo club, penso che possiamo puntare a un posto che dia diritto al calcio europeo".