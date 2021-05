Parma, Cornelius: "Chiudiamo con dignità. Il mio futuro? Ho un triennale e sto bene qui"

Andreas Cornelius, attaccante del Parma, parla così ai microfoni di Sky: “Dobbiamo affrontare queste partite con grande spirito per dimostrare a tifosi, società e noi stessi che non molliamo e che se dovessimo andare in B ci andremmo con la dignità preservata. Il Parma ha un grande futuro, sono sicuro, abbiamo un grande presidente che metterà tanti soldi per lo stadio e la squadra. Il mio futuro non lo conosco, ho tre anni di contratto e sono contento qui”.