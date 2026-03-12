Live TMW Parma, Cuesta: "Britschgi sarà convocato. Vogliamo avere continuità"

Il Parma arriva alla 29° giornata di Serie A in una situazione di classifica piuttosto tranquilla, con la formazione crociata che può guardare dall'alto tutto il gruppo che lotta per la salvezza. La zona rossa dista ben dieci punti, ma non è ancora il momento di abbassare la guardia: ci sono gli ultimi punti da conquistare per considerare matematicamente raggiunto l'obiettivo stagionale e già la gara contro il Torino può essere una buona occasione. Di questo è ben consapevole mister Carlos Cuesta, che tra pochi minuti sarà presente nella sala stampa del Mutti Training Center di Collecchio per presentare la sfida, rispondendo alle domande dei giornalisti.

Ore 13.03 - Ha inizio la conferenza.

Recupera qualcuno?

"Abbiamo fuori Bernabé sicuramente. Tutti gli altri sono a disposizione, recuperiamo Britschgi. Abbiamo anche Mena della Primavera convocato".

Parma unica squadra imbattuta nelle ultime cinque partite. Il Torino ha bisogno di punti.

"Tutti abbiamo bisogno di punti. Vogliamo avere continuità, siamo consapevoli di star facendo cose bene ma che dobbiamo lavorare con umiltà, sacrificio e unione. Mi aspetto una gara difficile, contro un avversario di qualità che ha cambiato allenatore poco fa. Noi faremo il nostro, consapevoli dei nostri punti di forza e provando a migliorare alcuni aspetti".

Un commento su Cremaschi: scelta forzata o voluta?

"Cremaschi è un giocatore versatile, può ricoprire diversi ruoli. Si è allenato a lungo come quinto e abbiamo visto i suoi sviluppi. Ha lavorato con l'idea di essere pronto nel momento possibile. Lui si è fatto trovare pronto e lo ha dimostrato in partita. Questo dice molto sulla sua mentalità. È anche un esempio di cosa è questo gruppo, ha quella mentalità di fare tutto ciò che è necessario per avere il risultato".

A livello mentale come sta la squadra?

"È meglio gestire i risultati positivi, ovviamente. Tutto ti porta ad avere aspetti che puoi prendere per la tua crescita. La squadra è stata equilibrata, sa che ha bisogno di prestazioni di alto livello e che serve lavorare molto. Quello non manca mai. Ti aiuta a mantenere i piedi per terra. La squadra è consapevole di voler mantenere quella linea".

Che Torino si aspetta?

"Un Torino verticale, aggressivo, che ci vorrà mettere in difficoltà. Noi dobbiamo essere bravi a portare la partita dove vogliamo".

Suzuki o Corvi? So che non risponderà.

"Lo sai già! Inizieremo in undici, che faranno al meglio per il Parma, come quelli che subentreranno".

Quanto ne ha Britschgi?

"È disponibile, può giocare".

Cosa deve fare il Parma per portare la gara dalla sua parte?

"Sapere come sfruttare gli spazi quando abbiamo la palla e gestire i momenti di transizione, oltre a dover difendere molto bene ed essere compatti. Dobbiamo vincere i duelli ed essere molto completi. Devi fare molte cose molto bene, avendo bisogno di essere dominante nelle aree, lì si fa la differenza nel calcio. Sappiamo i problemi che ci vuole creare il Torino".

Squadra che vince non si cambia o ci aspettiamo qualche cambio tattico?

"Sì ovviamente. A volte devi mantenere le cose, altre volte devi cambiare. L'identità e i principi devono rimanere gli stessi".

Che caratteristiche dovranno avere i suoi centrocampisti?

"Domanda furba! Dobbiamo sapere che ci saranno tanti duelli e dobbiamo avere la capacità di combinare bene e difendere molto bene nelle situazioni di equilibrio, coprendo bene gli spazi. Poi mischieremo bene la capacità di inserirci tra le linee e attaccare la porta avversaria".

Ha avuto modo di farsi raccontare qualcosa su D'Aversa?

"No, ho avuto la possibilità di conoscerlo all'evento della Panchina d'Oro. Ho scambiato un paio di parole con lui e mi è sembrata una persona molto educata".