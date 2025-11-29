Parma, Cuesta: "Udinese avversario forte, vogliamo impostare noi la partita"

Il tecnico del Parma Carlos Cuesta è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro l'Udinese. Queste le sue parole: “Vogliamo consolidare quanto abbiamo costruito nel nostro percorso, i risultati ci aiutano a farlo. Quindi daremo tutto perché così sia”.

Un’Udinese molto fisica. Che partita si aspetta?

“Mi aspetto una partita contro una squadra molto forte, che vuole imporre le sue qualità in campo e noi vorremo fare lo stesso, avendo la capacità di creare la partita che vogliamo, stando nella metà campo avversaria e avendo la possibilità di creare pericolo alla porta avversaria”.

Ha trovato la squadra ideale?

“Scegliamo sempre la squadra che pensiamo sia la migliore. Ma sappiamo che anche chi subentra può dare tanto e diventare fondamentale, così come è stato nella partita di Verona, dove negli ultimi minuti siamo riusciti ad avere i tre punti e il contributo è arrivato anche da chi è subentrato. Tutti sono importanti e devono contribuire e siamo convinti che lo faranno”.