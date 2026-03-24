Parma, due nuovi ingressi nel CdA. Ecco il nuovo organigramma societario

Due nuovi consiglieri sono stati inseriti all'interno del Consiglio di Amministrazione del Parma, precedentemente composto da Kyle Krause, dal figlio Oliver e dal CEO Federico Cherubini. Questa la nota del Parma in merito:

"Parma Calcio 1913 informa che, nell’ambito di un aggiornamento complessivo dei Consigli di Amministrazione delle società appartenenti a Krause Group, entrano a far parte del CDA Helen Aboah e Scott Munn, con il ruolo di consiglieri.

Le loro nomine riflettono un impegno verso obiettivi strategici di lungo termine e sono state formalmente approvate durante l'Assemblea degli Azionisti – composta al 99% da Krause Group Italia e all'1% da Parma Partecipazioni Calcistiche S.p.A. – tenutasi giovedì 19 marzo 2026, alla presenza del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione di Parma Calcio risulta pertanto così composto:

President and Chairman: Kyle J. Krause

Chief Executive Officer: Federico Cherubini

Members: Helen Aboah, Oliver Krause, Scott Munn

All’interno di Parma Calcio è stato inoltre istituito il Leadership Team, che contribuirà a definire una struttura sempre più organizzata e funzionale allo sviluppo strategico del Club, sia in ambito sportivo che corporate".