Parma, Elphege: "Ho una buona connessione con Strefezza. Contento del mio esordio"
Ore 17.05 - Tra pochi minuti la conferenza stampa del'attaccante crociato Nesta Elphege al termine di Parma-Napoli.
Ore 17.40 - Inizia la conferenza.
Prima da titolare e assist.
“Sono davvero contento per la mia prima gara da titolare e per l’assist”.
Avete preparato bene l’intesa con Strefezza?
“Assolutamente. Quando gioco con Strefezza ho una buona connessione, anche in allenamento. Lavoriamo molto ed è un ottimo compagno. Capisce tante cose e mi piace giocare con lui”.
Ti aspettavi di giocare?
“Avevo un buon feeling. Sono consapevole di me stesso”.
Cosa vi siete detti con Cuesta?
“Questa settimana durante gli allenamenti abbiamo lavorato molto, anche con Strefezza per migliorare la nostra condizione”.
Come ti senti adesso?
“Mi sento davvero bene, sono contento del mio esordio”.
Come sono le difese italiane?
“Sono ottime difese, molto forti, con grande esperienza”.