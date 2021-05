Parma in serie B, l'ex Apolloni: "Retrocessione inaspettata, l'organico non è da B"

Intervistato da Parmalive.com, Luigi Apolloni commenta così la retrocessione del Parma: "L’amarezza è tanta, io stesso vivo a Parma. Purtroppo, secondo me, c’era una formazione che non era sulla carta da retrocessione ed è per questo che a mio avviso la delusione era più grande. Si poteva tornare a metà classifica senza problema. Si, è una retrocessione sicuramente a sorpresa. Gli elementi a disposizione potrebbero fare la differenza in qualsiasi squadra. Errori? È mancata la personalità, prima di tutto. Difficile dire per il resto, non vivendo da dentro l’ambiente. Da fuori, l’impressione è che il Parma non abbia avuto quella giusta continuità di cui invece avrebbe avuto bisogno. Si poteva fare meglio, anche perché la società è organizzata e la ritengo all’avanguardia”.