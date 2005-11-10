Parma, indiscrezioni confermate: il nuovo colpo argentino è Franco Carboni dall'Inter
Parma Calcio 1913 comunica sui propri canali ufficiali di aver acquistato a titolo definitivo il calciatore Franco Ezequiel Carboni dal Football Club Internazionale Milano. Il difensore ha sottoscritto un contratto con il club gialloblù fino al 30 giugno 2030. Di seguito la nota dei ducali:
Il comunicato del Parma
"Arrivato a Parma nel gennaio 2026 a titolo temporaneo, Carboni ha collezionato 7 presenze in gialloblu. Cresciuto nel settore giovanile del Club Atlético Lanús e del Catania FC, diventa un calciatore nerazzurro nel gennaio 2020. A Milano vince il campionato Primavera 1 nel 2021/22, successivamente veste le maglie di Cagliari, Monza (esordio in Serie A con i brianzoli), Ternana, Venezia e Empoli. Classe 2003, Carboni ha già maturato esperienze significative nel calcio italiano, costruendo un percorso che gli ha permesso di confrontarsi con realtà e categorie diverse. Un bagaglio importante che metterà ora al servizio del progetto sportivo gialloblu".
Le prime parole di Franco Carboni
"Sono molto felice a Parma, voglio ringraziare tutti per questa grande opportunità, ci tenevo davvero tanto a continuare questa avventura. Non vedo l’ora di tornare al Tardini e di ricominciare a lottare tutti insieme per questa maglia".