Ufficiale Il Como annuncia Luis Milla: "Sono pieno di ambizione per questa nuova sfida"

Il Como - una delle società di Serie A più attive in questa prima parte di calciomercato estivo - ha annunciato l’ingaggio del centrocampista spagnolo Luis Milla, proveniente dal Getafe. Il 31enne - fa sapere il club lariano tramite una nota ufficiale - si unisce alla squadra con un trasferimento definitivo fino a giugno 2029, "apportando esperienza, creatività e qualità tecnica al centrocampo di Cesc Fabregas".

Luis Milla al Como, la nota

"Cresciuto nei settori giovanili del Rayo Majadahonda e dell’Atlético Madrid, Milla si è affermato nel calcio spagnolo con il Tenerife prima di approdare in Liga con il Granada nel 2020. Durante le due stagioni trascorse con il club andaluso, ha maturato anche esperienza a livello europeo, collezionando sei presenze in UEFA Europa League. Milla è approdato al Getafe nel 2022, diventando rapidamente uno dei giocatori più influenti della squadra. Conosciuto per la sua sicurezza in fase di possesso palla, la visione di gioco e la capacità di gestire il ritmo della partita, ha disputato una stagione 2025/26 eccezionale, totalizzando dieci assist in 37 presenze in campionato e classificandosi al secondo posto nella classifica dei migliori assist-man della Liga. Il Como 1907 dà il benvenuto a Luis".

Le parole di Cesc Fabregas

Il tecnico del Como ha commentato così: "Luis è un giocatore con una grande comprensione del gioco. Ci garantisce controllo, qualità ed esperienza a centrocampo, ma soprattutto possiede la personalità e l’ambizione che cerchiamo. Aiuterà la squadra in molti modi, sia con la palla che senza, e siamo lieti di dargli il benvenuto a Como".

Le parole di Milla

Al suo arrivo al Como, Milla ha dichiarato: "Sono molto felice e pieno di ambizione per questa nuova sfida al Como, un progetto di cui condivido i valori e che è guidato da un allenatore come Cesc Fabregas. Porto con me la mia voglia di migliorare, la mia esperienza e il mio desiderio di aiutare la squadra. Non vedo l’ora di giocare davanti ai nostri tifosi e di lottare insieme per una grande stagione".