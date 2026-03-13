Live TMW Parma, Strefezza: "I due gol di fila ci hanno tagliato le gambe. Ma ripartiamo dal primo tempo"

23.00 - L'attaccante del Parma, Gabriel Strefezza Cuesta, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro il Torino, valida per la ventinovesima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Come mai questo crollo?

"Abbiamo fatto un grande primo tempo, poi prendere due gol così rapidi ci ha tagliato le gambe. Vogliamo ripartire dalle cose buone fatte nel primo tempo per pensare alla Cremonese"

Pellegrino rende di più con lei...

"In allenamento proviamo queste giocate, lo cerco in area. Oggi l'ho cercato spesso, sono contento del suo gol"

Come mai questi due gol rapidi?

"Può capitare, è stato un po' un black out e sono stati bravi loro. Rimane il buon primo tempo, ci concentriamo su questo"

Ore 23.46 - Termina la conferenza stampa di Strefezza