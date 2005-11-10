Massara non è più il DS della Roma: "Ringrazio per l'opportunità, abbiamo posto le basi"
Come da previsioni, Frederic Massara non è più il Direttore Sportivo della Roma. A comunicare l'interruzione del rapporto professionale è stata la stessa società giallorossa con un comunicato ufficiale: "La AS Roma annuncia la risoluzione consensuale del contratto con il Direttore Sportivo Frederic Massara.
E ancora, si legge nella nota con cui la Roma solleva Massara: "Il Club ringrazia Frederic per la professionalità, la dedizione e il contributo offerti nel corso della stagione. Anche grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. La AS Roma augura a Frederic il meglio per il suo futuro professionale".
Nel comunicato si trovano anche alcune parole dell'uscente DS. Dice Massara, chiudendo la sua avventura in giallorosso: "Ringrazio la Proprietà per l'opportunità di tornare a lavorare in un ambiente a cui sono particolarmente legato. Ritengo che quest'anno il Club abbia posto ulteriori basi per un futuro di successi e auguro a tutta la famiglia dell'AS Roma di poter festeggiare nuovi traguardi", ha dichiarato Massara.